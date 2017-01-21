По делу банка «Советский» в трех городах России задержали 17 человек

В Санкт-Петербурге, Москве и Якутске задержаны 17 предполагаемых участников преступной группы, причастной к крупному мошенничеству с банковскими кредитами в рамках уголовного дела банка «Советский».

Как сообщает пресс-служба МВД России, в трех российских городах были задержаны 17 человек, которые подозреваются в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму в 150 миллионов рублей.

«В 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен соответствующей лицензии. Злоумышленники через подставных лиц оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 миллионов рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Полиция не упоминает конкретных названий и имен, но очевидно, что речь идет о нашумевшем уголовном деле банка «Советский».

Напомним, ранее в рамках этого дела уже были задержаны четверо: экс-начальник кредитного департамента АО банк «Советский» Кузнецов и трое бизнесменов, являющихся, по версии следствия, номинальными директорами подставных компаний, – это бывший сотрудник Импексбанка Семенов и некие Чернышева и Толстоухов. Согласно материалам уголовного дела, кредиты без соответствующего обеспечения выдавались подставным фирмам, а денежные средства, выводимые на их расчетные счета, принадлежали вкладчикам АО банка «Советский».