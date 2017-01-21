На Просвещения у петербурженки днем отобрали 400 тысяч рублей

В Петербурге на проспекте Просвещения днем вырвали сумку у женщины, в которой была значительная сумма в рублях и евро.

Как стало известно «Фонтанке», в пятницу, 20 января, в полицию обратилась 46-летняя петербурженка с заявлением. Она рассказала, что днем в четверг, 19 января, около 15.45 на проспекте Просвещения на нее напал неизвестный.

Злоумышленник отнял у женщины сумку, в которой лежали 30 тысяч рублей и 5800 евро, а также мобильный телефон и пульт от гаражных ворот.

Общую сумму ущерба потерпевшая оценила в 407 тысяч рублей.

