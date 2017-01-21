Спасатели ищут подводного охотника на озере Долгое

К поискам пропавшего на этой неделе подводного охотника подключились петербургские спасатели.

В Красносельском районе Петербурга спасатели проводят операцию по поиску тела мужчины, который на днях отправился к озеру Долгое для подводной охоты и пропал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, спасатели начали поисковые работы на озере Долгое в Красносельском районе, где 19 января пропал мужчина, занимавшийся подводной охотой. Однако они не исключают, что охотник мог погрузиться также в озера Безымянное и Дудергофское. Акваторию обследуют с помощью беспилотников, организован пеший обход берега. В поисках участвуют водолазы. Работы будут проводить до темноты. По состоянию на 13.00 пока результатов нет.

Напомним, любитель подводной охоты пропал на озере Долгое (Дудергофское озеро) в ночь с 19 на 20 января. Вначале обеспокоенная долгим отсутствием мужа женщина попросила съездить на озеро знакомого, тот обнаружил на берегу пустой автомобиль. После этого супруга обратилась за помощью в полицию.