Художник Павленский назвал фальшивкой видео с избиением актера «Театра.doc»

Художник-акционист Петр Павленский назвал фальшивкой видео, опубликованное директором «Театра.doc» Еленой Греминой, на котором, как предполагалось, художник избивает актера театра. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

«Я думаю, эта ситуация или как-то стилизованная, или взятая с каких-то еще камер», — заявил Павленский, подчеркнув, что его на видео, предоставленном Греминой, нет.

При этом художник не отрицает «инцидент» между ним и актером. Однако, по словам Павленского, он произошел в здании «Театра.doc», и один на один, а не на улице и не при участии нескольких человек, как это показано на видео. Свидетелями драки при этом были актеры театра.

Полиция возбудила уголовное дело после заявления актера и режиссера "Театра.doc" Василия Березина. При этом адвокат художника Ольга Динзе сообщила, что полиция приняла решение не возбуждать дело. О драке художника с актером стало известно после того, как Павленский объявил об эмиграции из России во Францию.

