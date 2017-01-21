Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году

Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил чиновник.

18 января Силуанов заявил, что российское руководство поддержало предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы не на новые расходы, а на сокращение траты резервов. По словам министра, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей, а при 55 долларах за баррель — 1,4 триллиона рублей. Также он не исключил, что при благоприятной конъюнктуре Минфин вообще не будет в текущем году тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

13 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. В тот же день Силуанов сообщил об исцелении отечественной экономики от «голландской болезни».

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.

В бюджет на 2017 – 2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 41 доллар за баррель.