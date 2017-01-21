Еще
15:13 21.01.2017
Пришлите свою новость!
15:07
12-летний ребенок из Шундорово ушел за дровами и оказался в Петербурге
14:57
Мединский предложил Минобрнауки ввести курс истории российского кино в школе
14:48
Пенсионерка из Петербурга отдала лжесоцработницам 150 тысяч и украшения
14:37
В Петербурге за счет бюджета открываются два детсада
14:22
На Приморском шоссе автомобилисты собирают столбы
14:11
Скворцова: В России стали меньше пить и курить
14:01
По делу банка «Советский» в трех городах России задержали 17 человек
13:54
Художник Павленский назвал фальшивкой видео с избиением актера «Театра.doc»
13:48
На Просвещения у петербурженки днем отобрали 400 тысяч рублей
13:38
Житель Гатчины праздновал Новый год 20 дней и потерял «Ладу»
13:19
Из-за поломки «Аллегро» рейс из Петербурга задерживается на час
13:18
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
13:08
Спасатели ищут подводного охотника на озере Долгое
13:02
Трамп сменил в Белом доме бюст Мартина Лютера Кинга на Черчилля
12:51
Годовалая малышка с Ленинского проспекта отравилась бытовой химией
12:48
В ДТП с автобусом на севере Италии погибли 16 человек
12:38
На Замшиной похитили пожертвования для православного прихода
12:31
В аварии с рейсовым автобусом на «Нарве» погиб водитель «Форда»
12:21
Школьницу из Стрельны принуждали к сексу через соцсеть
12:16
«Аллегро» сломался по пути в Петербург
12:10
На Таллинском шоссе смертельное ДТП с тремя машинами
12:02
Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом
12:00
Рейс из Мурманска в Петербург задерживается на несколько часов
11:54
Второклассник по телефону заложил «ядерную бомбу» на Савушкина
11:46
Петербурженка заявила о пропаже отца в Париже спустя год
11:36
В деревне Янино угнали Rolls-Royce за 25 миллионов
11:30
Песков: Сноуден не игрушка
11:28
В России появится Федеральный центр инсульта
11:23
В Петербурге младенец проглотил монету и попал в больницу
11:11
Трамп станцевал первый танец с женой на балу в честь инаугурации
11:08
Медведев расширил список запрещенных наркотических веществ
10:58
Сосед вытащил петербурженку из горящей квартиры на шоссе Революции
10:48
С чердака дома в Петербурге спасли финского ястреба
10:32
В Петербурге в бараке у КАД нашли мумию в камуфляже
10:21
Задержанного в Вашингтоне корреспондента RT отпустила полиция
10:14
В Купчино грабитель унёс из «Связного» более 120 тысяч
10:09
В Кронштадте ищут мужчину, пристававшего к второкласснице
10:01
Гололедица сохраняется на петербургских дорогах
01:55
В Петербурге развеют мифы о пластической хирургии
01:29
«Добраночь» представит петербуржцам новый альбом
01:08
На “Лендоке” покажут “Блокаду” и “Девочек”
01:07
На Гданьской и Гаврской пропала вода
00:33
С сайта Белого дома при Трампе исчез раздел о поддержке секс-меньшинств
00:19
Биржи США закрылись в плюсе
00:10
Трамп едет в Белый дом
20/01
Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа
20/01
Диарра попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро
20/01
Трамп опубликовал свой первый твит как президент США
20/01
Цены на нефть растут
20/01
Трамп подписал первые указы на посту президента США
20/01
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть
20/01
Жители Петербурга и Москвы активнее других интересуются "дальневосточными гектарами"
20/01
На сайте Белого дома появилась программа Трампа
20/01
Переход "Невский проспект" - "Гостиный двор" закрывали из-за пиццы
20/01
Макаров войдёт в Генсовет "Единой России"
20/01
На строительство жилья для Верховного суда претендуют семеро смелых
20/01
Российская бегунья Баздырева рассказала о попытке WADA устроить ей допрос с применением силы
20/01
Петербургские ученые помогут восстановить Тетрапилон и театр Пальмиры
20/01
Переход в метро "Невский проспект"-"Гостиный двор" закрыли из-за коробки
20/01
Корреспондента RT задержала полиция Вашингтона
20/01
Помощники депутатов ЗакСа написали сочинение о том, как обращаться с огнетушителями
20/01
"Горьковскую" открыли после проверки на взрывчатку
20/01
«Горьковская» закрыта на вход и выход
20/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 января
20/01
В Вашингтоне перед инаугурацией Трампа проходят протесты
20/01
В парке «Дубки» Сестрорецка незаконно построили часовню
20/01
Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
20/01
Автозак столкнулся с легковушкой на Полярников
20/01
Передачу Исаакиевского собора РПЦ рассмотрит суд
20/01
Минздрав хочет сократить программу диспансеризации
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
21.01.2017 13:18

Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году

Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил чиновник.

18 января Силуанов заявил, что российское руководство поддержало предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы не на новые расходы, а на сокращение траты резервов. По словам министра, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей, а при 55 долларах за баррель — 1,4 триллиона рублей. Также он не исключил, что при благоприятной конъюнктуре Минфин вообще не будет в текущем году тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

13 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. В тот же день Силуанов сообщил об исцелении отечественной экономики от «голландской болезни».

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.

В бюджет на 2017 – 2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 41 доллар за баррель.

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Трамп сменил в Белом доме бюст Мартина Лютера Кинга на Черчилля
Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом
Песков: Сноуден не игрушка
Трамп станцевал первый танец с женой на балу в честь инаугурации
Трамп едет в Белый дом
Трамп опубликовал свой первый твит как президент США
Трамп подписал первые указы на посту президента США
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть
На сайте Белого дома появилась программа Трампа
«Роснефть» останется у «Роснефти»
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Казанская покидает команду Полтавченко
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Инаугурация Дональда Трампа

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Критик Антон Долин: Какие фильмы нельзя пропустить в 2017 году

Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!

Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"

@realdonaldtrump/instagram.com

Викторина: Дональду и Меланье - наши пожеланья!

Сколько стоил последний городской телеканал: Версия для блондинок

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.