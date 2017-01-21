Трамп сменил в Белом доме бюст Мартина Лютера Кинга на Черчилля

Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.

Бюст Черчилля был подарен администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в начале его президентского срока. В конце его правления президент США Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга.

По словам бывшего пресс-секретаря Буша-младшего, после замены бюстов кабинет снова приобрел внешний вид, схожий с обстановкой при 43-м президенте США.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с сыном Мартина Лютера Кинга.