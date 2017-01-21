Годовалая малышка с Ленинского проспекта отравилась бытовой химией

Врачи борются за жизнь ребёнка, который по недосмотру родителей смог выпить ядовитую жидкость.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Красносельского района в пятницу, 20 января, около полуночи поступила телефонограмма из детской городской больницы № 5. В больницу около 19 часов того же дня доставили годовалую малышку из квартиры на Ленинском проспекте.

По предварительной информации, ребёнок выпил средство бытовой химии.

По факту проводится проверка. На учете в ПДН семья не состоит.

