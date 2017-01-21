На Замшиной похитили пожертвования для православного прихода

В Калининском районе двое преступников унесли из магазина ящик для пожертвований прихода 442-го военно-окружного госпиталя.

Очевидцы обратились в полицию Калининского района вечером 20 января. По предварительной информации, они сообщили, что видели, как из магазина «Березка» на Замшиной улице выбежали двое мужчин. В руках у них якобы был ящик для пожертвований прихода 442-го военно-окружного госпиталя, расположенного на Суворовском проспекте.

Преступники взяли из ящика деньги и скрылись.

Полиция ищет злоумышленников.