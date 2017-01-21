Рейс из Мурманска в Петербург задерживается на несколько часов

Вылет рейса по маршруту Мурманск – Петербург авиакомпании «Нордавиа» отложен на несколько часов по причине нелетной погоды в северном городе. Самолет должен был вылететь еще в 7.30 по местному времени.

Вылет рейса 5N 519 Мурманск — Санкт-Петербург авиакомпании «Нордавиа» отложен как минимум до 16.10. Таковы данные онлайн-табло аэропорта Мурманска. По данным справочной службы аэропорта Пулково, ориентировочное время прибытия — 18.00 по мск.

В Мурманске нелетная погода – на Кольском полуострове разгулялся шторм, перекрыты несколько автодорог.