Песков: Сноуден не игрушка

Решение о выдаче американской стороне бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена должны принимать российские миграционные органы или лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу Би-би-си.

«Он не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в случае экстрадиции Сноудену может грозить смертная казнь, так как в США до сих пор применяется данная мера наказания.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о продлении Сноудену вида на жительство в России.