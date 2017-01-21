Школьницу из Стрельны принуждали к сексу через соцсеть

Молодого человека, развращавшего нимфетку в Интернете, задержали в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», еще 25 декабря 2016 года в полицию обратилась жительница Стрельны. По ее словам, неизвестный преступник в соцсети «ВКонтакте» неделю переписывался с ее 13-летней дочерью, склоняя ее к половой связи.

Полицейские смогли найти подозреваемого: им оказался 21-летний житель Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статьям 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия).



