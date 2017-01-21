Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Владимир Путин готов к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, организация встречи глав государств займет месяцы, а не недели. «Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — призвал Песков.

Напомним, 20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США. Трамп принес присягу в качестве главы государства, официально сменив на этом посту Барака Обаму.