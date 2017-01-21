Второклассник по телефону заложил «ядерную бомбу» на Савушкина

В Петербурге полиция быстро вычислила малолетнего телефонного террориста, заявившего о готовящемся взрыве.

Как стало известно «Фонтанке», в пятницу днем, 20 января, в 13.33, в полицию Петербурга с мобильного телефона позвонил ребенок и заявил, что на улице Савушкина – «ядерная бомба».

Правоохранительные органы выяснили, что телефоном пользуется семилетняя ученица второго класса одной из школ Приморского района города. Однако звонила не она, а ее одноклассник.

Мальчику предстоит серьезная беседа с родителями.

