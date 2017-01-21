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21.01.2017 11:23
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В Петербурге младенец проглотил монету и попал в больницу

Врачи детской городской больницы № 5 извлекали инородное тело из желудка мальчика-младенца.

Как стало известно «Фонтанке», в стационар малыша привезли в четверг, 19 января, около 21.40, из квартиры дома на Чкаловском проспекте. По предварительной информации, медики, проведя все анализы, обнаружили в пищеводе ребенка инородное тело. Оказалось, что мальчик по недосмотру родителей проглотил монету.

Семья ребенка сообщила, что инцидент произошел еще 27 декабря 2016 года. Однако ребенку стало хуже спустя время. Об инциденте врачи сообщили в полицию.

Проводится проверка.


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