Сосед вытащил петербурженку из горящей квартиры на шоссе Революции

Квартирный пожар тушили пятничным вечером, 20 января, в Красногвардейском районе Петербурга. В доме 33 на шоссе Революции в двухкомнатной отдельной квартире загорелась комната площадью 20 «квадратов».

Сосед снизу организовал эвакуацию жильцов соседних квартир. Совместно с молодыми людьми он вытащил хозяйку квартиры и своим огнетушителем сдерживал распространение огня до приезда пожарных.

Сообщение на телефон "01" поступило в пятницу, 20 января, в 22.50. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар в 23.36.

После осмотра медиками хозяйка квартиры отказалась от госпитализации.

Благодаря раннему сообщению и правильным действиям пожар не получил распространения и был локализован в одной комнате, где выгорела обстановка на площади 10 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 13 человек личного состава. Сведения о других пострадавших не поступали.