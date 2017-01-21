В Петербурге в бараке у КАД нашли мумию в камуфляже

Тело человека нашли во время осмотра заброшенного дома в Красногвардейском районе.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о том, что в бараке на пересечении улиц Братской и Камышинской обнаружено тело мужчины, поступило в полицию Петербурга накануне, 20 января, около 15 часов. Прибывший на место наряд из 26-го отдела полиции нашел в строении, расположенном рядом с КАД, тело человека. Его пол и возраст определить не удалось. На теле осталась целой одежда – камуфляжная куртка и брюки такого же цвета.

Тело направили в морг для установления причины смерти.