Задержанного в Вашингтоне корреспондента RT отпустила полиция

Полиция освободила корреспондента англоязычного отделения российского телеканала RT, который был задержан в Вашингтоне во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил корреспондент телеканала Алексей Ярошевский.

«Мне стало известно, что наш репортер @AlexR_DC (Александр Рубинштейн. — Прим. ред.) освобожден полицией Вашингтона», — цитирует его слова «Лента.ру».

Сам корреспондент ранее опубликовал в Twitter снимок фрагмента светошумовой гранаты, которую правоохранители применили для разгона демонстрантов. «Полицейские окружили толпу и начали всех арестовывать», — добавил Рубинштейн.

Here is the flash grenade they used that blinded me and left my ears ringing. Cops encircled crowd when I couldn't see; arresting everyone pic.twitter.com/bL2ulgv9DR