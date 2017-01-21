Задержанного в Вашингтоне корреспондента RT отпустила полиция

Полиция освободила корреспондента англоязычного отделения российского телеканала RT, который был задержан в Вашингтоне во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил корреспондент телеканала Алексей Ярошевский.

«Мне стало известно, что наш репортер @AlexR_DC (Александр Рубинштейн. — Прим. ред.) освобожден полицией Вашингтона», — цитирует его слова «Лента.ру».

Сам корреспондент ранее опубликовал в Twitter снимок фрагмента светошумовой гранаты, которую правоохранители применили для разгона демонстрантов. «Полицейские окружили толпу и начали всех арестовывать», — добавил Рубинштейн.

Here is the flash grenade they used that blinded me and left my ears ringing. Cops encircled crowd when I couldn't see; arresting everyone pic.twitter.com/bL2ulgv9DR — Alexander Rubinstein (@AlexR_DC) 20 января 2017 г.





О задержании корреспондента RT стало известно 20 января. Имя журналиста не указывалось, однако к сообщению телеканал прикрепил твит Рубинштейна с прямой трансляцией из Вашингтона. Мужчина освещал протесты, проходящие во время инаугурации Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста», — уточнили в RT.

20 января возле Капитолия в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

Во время инаугурации в Вашингтоне начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Так, порядка 500 человек в масках-балаклавах или шарфах, скрывающих лица, прошли по центру города, громя витрины и разбивая стекла в припаркованных машинах и магазинах. Полиция задержала по меньшей мере 217 человек. Также сообщалось, что в ходе стычек с активистами получили травмы шесть полицейских.