В Купчино грабитель унёс из «Связного» более 120 тысяч

Неизвестный во Фрунзенском районе отобрал у менеджера салона сотовой связи более ста тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», в пятницу, 20 января, около 13.00 на улице Ярослава Гашека неизвестный зашел в салон «Связной». По предварительной информации, под угрозой физической расправы он заставил 29-летнего менеджера отдать ему выручку – 122 тысячи рублей выручки.

Налетчик успел скрыться с места преступления до того, как прибыли правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).