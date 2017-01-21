В Купчино грабитель унёс из «Связного» более 120 тысяч
Неизвестный во Фрунзенском районе отобрал у менеджера салона сотовой связи более ста тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке», в пятницу, 20 января, около 13.00 на улице Ярослава Гашека неизвестный зашел в салон «Связной». По предварительной информации, под угрозой физической расправы он заставил 29-летнего менеджера отдать ему выручку – 122 тысячи рублей выручки.
Налетчик успел скрыться с места преступления до того, как прибыли правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).