В Кронштадте ищут мужчину, пристававшего к второкласснице

В пригороде Петербурга на восьмилетнюю девочку у школы напал неизвестный.

Как стало известно "Фонтанке", вечером в пятницу, 20 января, в полицию обратилась директор одной из средних школ Кронштадта. По предварительной информации, она сообщила, что днем в пятницу, примерно в 16.20, около учебного заведения неизвестный совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки, которая учится во втором классе.

Правоохранительные органы Кронштадта ведут розыск мужчины.

