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21.01.2017 01:07

На Гданьской и Гаврской пропала вода

В Выборгском районе Петербурга отключили воду в полутора десятках домов. На Гданьской и Гаврской улицах около 16 домов как минимум до утра остались без холодной воды: ведется ремонт задвижки.

Как сообщили "Фонтанке" жители Гданьской улицы, поздно вечером 20 января в кранах исчезла холодная вода. В "Водоканале" пояснили, что у дома №19 на Гданьской улице ведется ремонт задвижки, из-за чего около 16 домов на Гданьской и Гаврской улицах сейчас отключены от холодного водоснабжения.

Ремонт планируется завершить примерно к 05:00 утра 21 января.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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26.02.2016 12:20
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