С сайта Белого дома при Трампе исчез раздел о поддержке секс-меньшинств

Сразу же после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению. На это обратило внимание издание The Daily Beast.

Страница, посвященная климату, была заменена страницей «Энергетический план "Америка прежде всего"», где игнорируются изменения климата и говорится: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как «План работ по климату» и «Правила использования водных ресурсов США"».

Страница, посвященная гражданским правам, была заменена на страницу под названием «Поддержка нашего правоохранительного сообщества». Там, в частности, говорится, что число убийств в столичном округе выросло на 50 процентов. Издание возражает, напоминая, что в 2016 году в Вашингтоне произошло меньше убийств, чем в 2015-м.

При бывшем президенте Бараке Обаме заключение однополых браков было признано конституционным правом гражданина.