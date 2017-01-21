Еще
00:53 21.01.2017
Пришлите свою новость!
00:33
С сайта Белого дома при Трампе исчез раздел о поддержке секс-меньшинств
00:19
Биржи США закрылись в плюсе
00:10
Трамп едет в Белый дом
20/01
Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа
20/01
Диарра попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро
20/01
Трамп опубликовал свой первый твит как президент США
20/01
Цены на нефть растут
20/01
Трамп подписал первые указы на посту президента США
20/01
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть
20/01
Жители Петербурга и Москвы активнее других интересуются "дальневосточными гектарами"
20/01
На сайте Белого дома появилась программа Трампа
20/01
Переход "Невский проспект" - "Гостиный двор" закрывали из-за пиццы
20/01
Макаров войдёт в Генсовет "Единой России"
20/01
На строительство жилья для Верховного суда претендуют семеро смелых
20/01
Российская бегунья Баздырева рассказала о попытке WADA устроить ей допрос с применением силы
20/01
Петербургские ученые помогут восстановить Тетрапилон и театр Пальмиры
20/01
Переход в метро "Невский проспект"-"Гостиный двор" закрыли из-за коробки
20/01
Корреспондента RT задержала полиция Вашингтона
20/01
Помощники депутатов ЗакСа написали сочинение о том, как обращаться с огнетушителями
20/01
"Горьковскую" открыли после проверки на взрывчатку
20/01
«Горьковская» закрыта на вход и выход
20/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 января
20/01
В Вашингтоне перед инаугурацией Трампа проходят протесты
20/01
В парке «Дубки» Сестрорецка незаконно построили часовню
20/01
Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
20/01
Автозак столкнулся с легковушкой на Полярников
20/01
Передачу Исаакиевского собора РПЦ рассмотрит суд
20/01
Минздрав хочет сократить программу диспансеризации
20/01
Билл и Хиллари Клинтон прибыли на инаугурацию Трампа
20/01
Шипулин выиграл у Фуркада индивидуальную гонку в Антерсельве
20/01
Осенью в Финляндии запустят эксперимент по отказу от обязательного шведского в школах
20/01
Обама и Трамп встретились у Белого дома
20/01
РФ и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе
20/01
«Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом»
20/01
Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"
20/01
Турция отказалась от требования отставки президента Сирии
20/01
Миллер доложил Путину о новых газовых рекордах
20/01
Массовая авария собрала пробку на Санкт-Петербургском шоссе
20/01
"Ладожскую" открыли для пассажиров
20/01
В банке на Ленинском работу дымогенератора приняли за пожар
20/01
Названы самые популярные в России анальгетики
20/01
"Ладожская" закрыта на вход из-за разбитого плафона
20/01
Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!
20/01
«Велосипедизация» начала общественные слушания проекта велополосы вдоль Фонтанки
20/01
Четверо налетчиков, отнявших у коммерсантов четверть миллиона и иномарку, задержаны в Петербурге
20/01
Движение на КАД восстановлено
20/01
В УФАС недовольны "женщинами с пониженной социальной ответственностью" в рекламе
20/01
Жилищные сертификаты выпустят в январе
20/01
Армия США потребовала создать ракету с квадрокоптерами-камикадзе
20/01
Губернатор Липецкой области: Новые инвесторы перезапустят Roshen за две минуты
20/01
В Пулковской обсерватории взломали павильон с солнечным телескопом
20/01
Единоросс за ночь изменил свое мнение по Исаакию
20/01
На Варшавской улице квартирные воры ослепили соседей перед взломом
20/01
В бизнес-центре “Унисто Петросталь” проводят обыск
20/01
Прокуратура потребовала лишить водительских прав Мару Багдасарян
20/01
Эрнани и Цаллагов сыграют с первых минут против «Локомотива» из Ташкента
20/01
Медведев поручил обеспечить индексацию зарплат федеральных чиновников
20/01
2016 год показал спрос на бизнес-класс и апартаменты
20/01
В Авиагородке задержан человек, которого 13 лет разыскивали за сексуальное насилие
20/01
В Кронштадте задержали вандала, обстрелявшего дорожный знак и автобус
20/01
В Петербурге сотрудницу страховой обвинили в хищении 650 тысяч у работодателя
20/01
Грузооборот «Морского порта Санкт-Петербург» упал за год на 8 процентов
20/01
Напавший с ножом на экипаж скорой в центре Петербурга арестован до весны
20/01
На Крестовском сгорел газетный ларек, в Смольном подозревают диверсию
20/01
В Ленобласти при пожаре задохнулась беременная женщина
20/01
Олег Шатов: Мы еще повоюем
20/01
Чиновники предложили депутату ЗакСа Петербурга открыть приёмную в борделе
20/01
В 2016 году было два всплеска продаж на рынке новостроек Петербурга
20/01
Антон Долин: Имя Сенцова вряд ли прозвучит в "Вечернем Урганте"
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
21.01.2017 00:33

С сайта Белого дома при Трампе исчез раздел о поддержке секс-меньшинств

Сразу же после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению. На это обратило внимание издание The Daily Beast.

Страница, посвященная климату, была заменена страницей «Энергетический план "Америка прежде всего"», где игнорируются изменения климата и говорится: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как «План работ по климату» и «Правила использования водных ресурсов США"».

Страница, посвященная гражданским правам, была заменена на страницу под названием «Поддержка нашего правоохранительного сообщества». Там, в частности, говорится, что число убийств в столичном округе выросло на 50 процентов. Издание возражает, напоминая, что в 2016 году в Вашингтоне произошло меньше убийств, чем в 2015-м.

При бывшем президенте Бараке Обаме заключение однополых браков было признано конституционным правом гражданина.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45

ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»

Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Материалы рубрики
Новости
Статьи
С сайта Белого дома при Трампе исчез раздел о поддержке секс-меньшинств
Помощники депутатов ЗакСа написали сочинение о том, как обращаться с огнетушителями
Билл и Хиллари Клинтон прибыли на инаугурацию Трампа
Осенью в Финляндии запустят эксперимент по отказу от обязательного шведского в школах
Обама и Трамп встретились у Белого дома
РФ и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе
Турция отказалась от требования отставки президента Сирии
Армия США потребовала создать ракету с квадрокоптерами-камикадзе
Викторина: Дональду и Меланье - наши пожеланья!
К полудню петербуржцы записали в первые классы 15,5 тысячи детей
Январь 1917: империя на грани
Инаугурация Дональда Трампа
Life78: чье это было?
Россия платить не будет
«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным
Среди роскоши — да не в богатстве
Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг
Григорий Голосов: «Трамп примеряет маску Рейгана»
Космическая Ася, которая построит Суд
Почему адмирал Кравчук не успел сдать Балтику
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Инаугурация Дональда Трампа

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Критик Антон Долин: Какие фильмы нельзя пропустить в 2017 году

Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!

Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"

@realdonaldtrump/instagram.com

Викторина: Дональду и Меланье - наши пожеланья!

Сколько стоил последний городской телеканал: Версия для блондинок

Новости компаний
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.