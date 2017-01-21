Биржи США закрылись в плюсе
Торги в США завершились умеренным ростом фондовых индексов.
DJIA прибавил 0,47% до 19825,95 пункта, S&P 500 – 0,33% до 2271,27 пункта, Nasdaq – 0,28% до 5555,33 пункта.
Источник: RNS
Торги в США завершились умеренным ростом фондовых индексов.
DJIA прибавил 0,47% до 19825,95 пункта, S&P 500 – 0,33% до 2271,27 пункта, Nasdaq – 0,28% до 5555,33 пункта.
Источник: RNS
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