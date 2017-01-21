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21.01.2017 00:10

Трамп едет в Белый дом

Президент США Дональд Трамп покинул Капитолий, где поучаствовал в инаугурационном обеде, и впервые в новой должности направился в Белый дом, чтобы приступить к своим обязанностям, сообщает The Washington Post.

Кортеж 45-го президента США едет по перекрытым улицам с Капитолийского холма в его новый дом — Белый дом. Поклонники Трампа приветствуют его по пути.

Около десяти агентов стоят на подножках сопровождающих Трампа машин. По маршруту следования Трампа также пройдет традиционный инаугурационный парад.

Источник: Газета.ру


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