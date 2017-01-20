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20.01.2017 23:56

Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа

Курс мексиканского песо продолжает укрепляться после инаугурационной речи Дональда Трампа. По состоянию на 23:04 по московскому времени песо вырос на 1,32% до $0,0462.

Как указывает CNBC, аналитики связывают укрепление песо с несколькими факторами, в том числе низким объемом торгов и коррекцией курса после падения мексиканской валюты до рекордных минимумов ранее в текущем году. В свою очередь, Трамп не сказал в своей речи ничего нового, что могло бы отпугнуть инвесторов – и отсутствие плохих новостей в данном случае воспринимается как новость хорошая.

Источник: RNS


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
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19.01.2017 15:01
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