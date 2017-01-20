Мексиканский песо растёт после инаугурации Трампа

Курс мексиканского песо продолжает укрепляться после инаугурационной речи Дональда Трампа. По состоянию на 23:04 по московскому времени песо вырос на 1,32% до $0,0462.

Как указывает CNBC, аналитики связывают укрепление песо с несколькими факторами, в том числе низким объемом торгов и коррекцией курса после падения мексиканской валюты до рекордных минимумов ранее в текущем году. В свою очередь, Трамп не сказал в своей речи ничего нового, что могло бы отпугнуть инвесторов – и отсутствие плохих новостей в данном случае воспринимается как новость хорошая.