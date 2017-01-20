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20.01.2017 23:47

Диарра попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро

Французский полузащитник «Марселя» Лассана Диарра попытается отсудить 15 миллионов евро у Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) за срыв перехода в клуб чемпионата Бельгии «Шарлеруа». Об этом сообщает L'Equipe.

В четверг, 19 января, суд обязал ФИФА выплатить Диарра 60 тысяч евро, однако сам игрок остался недоволен таким решением и намерен подать иск на 15 миллионов евро.

Причиной разбирательств стал сорванный в феврале 2015 года трансфер полузащитника в «Шарлеруа». Перед началом сезона 2014/2015 Диарра самовольно покинул московский «Локомотив», в результате чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА. Палата по разрешению споров признала расторжение договора законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 миллиона евро.

Бельгийская команда не пожелала выплачивать штраф вместо игрока и обратилась в ФИФА и KBVB с просьбой о предоставлении соответствующих гарантий. В результате контракт футболиста с «Шарлеруа» не был заключен. Диарра считает, что это произошло из-за ФИФА и KBVB, которые не успели дать гарантий.

Состав «Локомотива» француз пополнил в августе 2013 года, перейдя из махачкалинского «Анжи». Также игрок выступал за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В активе Диарра 34 матча в составе сборной Франции.

Источник: Лента.ру


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