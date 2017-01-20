Трамп опубликовал свой первый твит как президент США
Дональд Трамп опубликовал в новом президентском твиттер-аккаунте свою первую запись.
»#День инаугурации», — написал он и дал ссылку на полный текст своей речи после принесения присяги президента США, который опубликован в фейсбуке.
Ранее аккаунт @POTUS управлялся Бараком Обамой, но после инаугурации он официально перешел к 45-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
У аккаунта изменились обложка, аватар и описание. Все предыдущие твиты при Обаме были удалены.
Источник: Газета.ру