Трамп подписал первые указы на посту президента США

Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал первые указы на посту главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американского лидера Шона Спайсера.

По его словам, Трамп направил список кандидатов на должности в своей администрации на одобрение в сенат, а также предложение об учреждении Национального дня патриотизма. Кроме того, подписан документ, позволяющий отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны страны.