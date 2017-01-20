На сайте Белого дома появилась программа Трампа

На сайте Белого дома появилась программа новой администрации США, которую возглавил президент Дональд Трамп.

Программа состоит из шести пунктов. Среди основных пунктов в программе новой администрации энергетика, внешняя политика, «возвращение рабочих мест и экономический рост», «сделать нашу армию снова сильной», поддержка правоохранительных органов страны и торговые сделки, которые будут иметь положительное значение для всех американцев.

Каждый из пунктов подробно расписан отдельно. Так же на сайте появились биографии первых лиц США: самого Трампа, новой первой леди Меланьи, вице-президента Майка Пенса и его супруги Карен, а также кабинета министров президента.