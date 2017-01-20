Переход "Невский проспект" - "Гостиный двор" закрывали из-за пиццы

В Петербурге при проверке на взрывчатку перехода между станциями метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" нашли пиццу. Сами станции работали в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, сегодня в 21:42 переход между станциями "Гостиный двор" и "Невский проспект" был открыт, взрывоопасных предметов не нашли. Как стало известно "Фонтанке", в подозрительной коробке лежала пицца, это обнаружили работавшие на месте взрывотехники ОМОН. Пиццей в итоге решили угостить собаку кинологов.

Напомним, переход закрывали в 21:05 для проверки бесхозной коробки, сами станции при этом работали в обычном режиме. До этого с 20:10 до 20:48 была закрыта на вход и выход станция "Горьковская", там проверяли бесхозную сумку..