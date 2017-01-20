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20.01.2017 22:01

Макаров войдёт в Генсовет "Единой России"

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров войдёт в Генеральный совет "Единой России". Об этом "Фонтанке" сообщили собеседники в партии.

Отметим, что отчетно-выборный съезд организации состоится 21-22 января в Москве. На нем будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы, а также избран Генеральный совет (170 человек). По уставу партии в нем предусмотрена минимальная 15% ротация. В частности, сменится и петербургский представитель.

Напомним, что сейчас Петербург в Генсовете представляет Анна Бардашевич – дочь директора колледжа туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга и председателя региональной контрольной комиссии «Единой России» Светланы Антоновой. Ее отправили в Генсовет на замену Андрею Бреусу, муниципальному депутату из Петроградского района, после скандала, разгоревшегося в конце августа 2015 года.

Тогда на Петроградской стороне знакомый единоросса сбил исторический горельеф Мефистофеля с дома Лишневского, а сам Бреус стал заказчиком работ по вывозу осколков фигуры.

Стоит добавить, что с тех пор исторический горельеф так и не восстановлен .


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