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20.01.2017 21:50
6 Комментариев

На строительство жилья для Верховного суда претендуют семеро смелых

Семь компаний подали заявки на строительство жилого комплекса для работников Верховного суда и судебного департамента на проспекте Добролюбова в Петербурге. Стартовая стоимость контракта – 6,2 млрд рублей.

Информация о претендентах опубликована на сайте госзакупок 20 января. Самую высокую цену — 6 млрд – предложила УК «Кредо» Михаила и Аси Борисовых. Эта компания уже избрана для строительства самого судебного комплекса и Дворца танцев Бориса Эйфмана за 28,9 млрд рублей.

На подряд также претендуют крупный подрядчик «ПСБ «Жилстрой» Людмилы Коган, петербургский застройщик «КВС» и «Ленмонтаж». Компания работала на объектах Росатома, «Лахта-центре» и «Зенит-арене».

Самую низкую цену контракта — 5,39 млрд рублей, предложила фирма «Специальное тоннельное строительство», входящая в холдинг «Водоканалстрой» Владимира Агияна. С ними будут конкурировать специалисты по электромонтажным работам из Калуги «Каскад-энерго» и московский подрядчик Минобороны «Лидера».

Итоги конкурса заказчик ФГУП «Строительное объединение» управделами президента подведет 25 января. По условиям тендера, до конца сентября 2019 года на Малой Неве должен появиться комплекс на 600 служебных квартир с подземной парковкой. В нем будут проживать работники Верховного суда и судебного департамента.


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комментарии пользователей (6)
Snaky
20 января 2017 г. 23:12
amillaria: Да лехко! Даж сыромятину для такого дела найду. :))) А ежели сверьезно, интересно будет узнать стоимость квадрата для лучших людей россии. Дабы сравнить цифирь со средней по больнице.
amillaria
20 января 2017 г. 23:05
Snaky:
Интересно было бы узнать площадь каждой конуры.
о, точно! субподряд по пошиву кож. ошейников!)
mashinostroitel
20 января 2017 г. 22:44
cfanya001: Вдруг потребуются новые эпизоды, а Оганесян к тому времени протухнет уже. Под это дело понадобятся новые фигуранты. А тут они с такими референциями счастьем и на свободе.
cfanya001
20 января 2017 г. 22:35
mashinostroitel: наоборот.
Snaky
20 января 2017 г. 22:33
10 лямов за конуру с парковкой? Недорого, даже по азиатским понятиям... Интересно было бы узнать площадь каждой конуры.
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