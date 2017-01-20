На строительство жилья для Верховного суда претендуют семеро смелых

Семь компаний подали заявки на строительство жилого комплекса для работников Верховного суда и судебного департамента на проспекте Добролюбова в Петербурге. Стартовая стоимость контракта – 6,2 млрд рублей.

Информация о претендентах опубликована на сайте госзакупок 20 января. Самую высокую цену — 6 млрд – предложила УК «Кредо» Михаила и Аси Борисовых. Эта компания уже избрана для строительства самого судебного комплекса и Дворца танцев Бориса Эйфмана за 28,9 млрд рублей.

На подряд также претендуют крупный подрядчик «ПСБ «Жилстрой» Людмилы Коган, петербургский застройщик «КВС» и «Ленмонтаж». Компания работала на объектах Росатома, «Лахта-центре» и «Зенит-арене».

Самую низкую цену контракта — 5,39 млрд рублей, предложила фирма «Специальное тоннельное строительство», входящая в холдинг «Водоканалстрой» Владимира Агияна. С ними будут конкурировать специалисты по электромонтажным работам из Калуги «Каскад-энерго» и московский подрядчик Минобороны «Лидера».

Итоги конкурса заказчик ФГУП «Строительное объединение» управделами президента подведет 25 января. По условиям тендера, до конца сентября 2019 года на Малой Неве должен появиться комплекс на 600 служебных квартир с подземной парковкой. В нем будут проживать работники Верховного суда и судебного департамента.