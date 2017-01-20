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20.01.2017 21:45

Российская бегунья Баздырева рассказала о попытке WADA устроить ей допрос с применением силы

Российская бегунья Анастасия Баздырева рассказала, что на чемпионате Европы 2015 года сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) пытались устроить допрос, применив физическую силу. Слова спортсменки приводит RT.

«В 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Не знаю, фактическими на тот момент или уже отошедшими от дел. Я несколько раз просила их представиться, они отказались», — заявила спортсменка, отметив, что позднее в докладе WADA она была названа агрессивной.

«Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чем со мной пытаются побеседовать такими методами. Но самое смешное даже не это… После в докладе WADA я была охарактеризована как "агрессивная и не идущая на контакт"», — подчеркнула Бездырева. Также она назвала информатора нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в России бегуна Андрея Дмитриева спортсменом «среднего даже для России уровня», который попытался заработать.

«Наверное, захотел, как Степанова (информатор WADA — прим. «Ленты.ру»), получить премию в 10 тысяч евро от Фонда поддержки жертв допинга, но признается, что борется исключительно из лучших побуждений», — отметила спортсменка.

Ранее 20 января Дмитриев заявил, что в новом документальном фильме телеканала ARD назвал имена тренеров, замешанных в допинговом скандале. Спортсмен указал на то, что «антидопинг культура в стране пока что на очень плачевном уровне». Также он подчеркнул, что дал интервью не ради денег.

Новый фильм о допинге в России будет показан ARD в воскресенье, 22 января.

Источник: Лента.ру


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