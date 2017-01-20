Петербургские ученые помогут восстановить Тетрапилон и театр Пальмиры

Сотрудники Института Истории материальной культуры Российской академии наук по результатам прошлогодней аэрофотосъемки Пальмиры разрабатывают самую точную в мире трехмерную модель древних архитектурных объектов. Результаты могут быть использованы для воссоздания в том числе Тетрапилона и театра, которые сегодня разрушили боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ).

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе петербургского Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), Россия на сегодняшний день стала обладателем уникальных научных данных, которые приобрели особое значение после недавних действий боевиков ИГ.

Еще в сентябре 2016 года во время экспедиции в Пальмиру археологи и топографы ИИМК провели наземную фиксацию и аэрофотосъемку территории древней Пальмиры на площади 13 квадратных километров и на трех разных высотах с использованием беспилотного летательного аппарата, полученные данные не имеют на сегодняшний день аналогов в мире. Сейчас ученые создают трехмерную ландшафтно-архитектурноую модель, и готовы подарить ее властям Сирии для реставрации разрушенных памятников, после того, как Пальмира будет отбита у боевиков.

Напомним, 20 января террористы запрещенного ИГ разрушили Тетрапилон и части авансцены древнего театра Пальмиры. --