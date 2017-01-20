Корреспондента RT задержала полиция Вашингтона

Полиция задержала корреспондента телеканала RT, который освещал протесты в Вашингтоне во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает сайт телеканала, уточняя, что он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.

При этом телеканал не называет имени задержанного журналиста.

Напомним, что около часа назад состоялась инаугурация 45 президента США Дональда Трампа.