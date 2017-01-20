Помощники депутатов ЗакСа написали сочинение о том, как обращаться с огнетушителями

В Законодательном собрании Петербурга сотрудников протестировали на знания правил пожарной безопасности.

Как рассказали “Фонтанке” участники мероприятия, порядка 30 помощников депутатов и сотрудников аппаратов профильных комитетов обязали прийти днем, 20 января на сдачу экзамена.

Им раздали несколько вариантов контрольных работ с вопросами о пожарной безопасности в Мариинским дворце, ответ нужно было написать в виде сочинения. В частности, у сотрудников интересовались о том, как пользоваться огнетушителями, о том, какое ведомство отвечает за безопасность в ЗакСе, и как нужно обращаться с электроприборами.

По словам сотрудников Мариинского дворца, перед Новым годом городской парламент посетила пожарная инспекция, проверяющие выяснили, что не все депутаты и их помощники соблюдают технику безопасности. До этого летом из-за невыключенного электроприбора в кабинете депутата от ЛДПР Анны Евстигнеевой в городском парламенте произошло задымление.