Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается

1 января 2017 года закончилось действие программы «Ипотека с господдержкой», оказавшей неоценимую помощь сектору новостроек в кризисный период. Застройщики и банки уверены: и после ее отмены россияне пойдут за ипотекой.

Господдержка ипотеки на первичном рынке недвижимости стала основным стимулирующим инструментом продаж как в 2015-м, так и в 2016 году. Большинство сделок проходили с ее использованием – это отмечают практически все эксперты рынка.

По данным АИЖК, за 2016 год количество заключенных физлицами договоров с использованием ипотеки с господдержкой выросло на 40% относительно аналогичного показателя 2015 года.

– Господдержка сделала своё дело и помогла рынку новостроек. Напомню, в 2015 году банковские ставки по ипотеке выросли до 20%, вызвав у покупателей и застройщиков шок. Сейчас условия кредитования вернулись к докризисному уровню, – отмечает начальник отдела продаж ИСК «Отделстрой» Николай Гражданкин.

Накануне отмены программы наблюдался ажиотаж, повторилась ситуация начала 2016-го, когда было заявлено, что с 1 марта субсидированной ипотеки не будет.

– Ноябрь-декабрь 2016 года были отмечены приростом ипотечных сделок по программе с господдержкой. Ведущие банки (Сбербанк, ВТБ и другие) объявили о том, что заявки, принятые до 31 декабря, будут выданы с сохранением ставки до конца февраля 2017-го, – комментирует руководитель отдела ипотечного кредитования MASTER девелопмент Любовь Манукян.

После новогодних праздников потребительский спрос несколько упал. Но это типичная ситуация, которая наблюдается из года в год.

– Нет оснований полагать, что прекращение господдержки ипотеки вызовет какой-то резкий подъем ипотечных ставок. Сегодня ключевая ставка Центробанка составляет всего 10%, поэтому ипотечные ставки банков вряд ли превысят 12 – 13%, что для потребителя приемлемо, – уверена директор управления стратегического маркетинга и исследований рынка холдинга RBI Вера Сережина.

– Полагаю, что при отсутствии потрясений в экономике Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, а вслед за ней банки смогут снизить ипотечную ставку для клиентов. При реализации положительного сценария она может достигнуть уровня 9 – 10% к началу 2018 года, – прогнозирует коммерческий директор «Главстрой-СПб» Алексей Гусев.

– Большинство банков зафиксировали «акционные» ставки на уровне 11,5 – 12,5% годовых – как минимум до 31 января. По факту это ставки на уровне ипотечной программы с господдержкой, которые дают прекрасную возможность приобрести квартиру на выгодных условиях, – отмечает Любовь Манукян.

Рынок ожидает, что в этом году девелоперы вместе с банками продолжат развивать партнерские каналы, позволяющие компенсировать клиентам разницу в ставке.

– Процент ипотечных сделок на первичном рынке остается высоким и относительно стабильным. Конечно, банки заинтересованы в том, чтобы такое положение дел, как минимум, сохранялось, и серьезно работают над поддержанием ипотечных ставок на уровне, привлекательном для клиентов, – соглашается руководитель группы жилищных и ипотечных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов.

Замдиректора дирекции розничного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев уверен:

– Окончание господдержки ипотечного кредитования не скажется на сегменте новостроек. Это продиктовано в первую очередь тем, что стандартные ставки банков практически сравнялись с теми, что были при субсидировании ипотеки государством. А во вторую – всё больше банков находят возможности для запуска интересных программ с застройщиками. Так появляются не только низкие и красивые ставки, но и возможность взять ипотеку без первоначального взноса.

Примером подобного взаимодействия может выступать сотрудничество застройщика "MASTER девелопмент" с банками Петербурга. Несмотря на то, что продажи на объекте компании – ЖК Master на Серебристом – только стартовали, деловым партнёром проекта стали уже шесть кредитных учреждений. Ипотечным покупателям предлагаются ставки от 11,35%. По сути, здесь сохранена господдержка даже после отмены действия федеральной программы субсидирования.

Подобные предложения можно найти и в проектах других девелоперов.

– В прошлом году ипотека стала драйвером для бизнеса Сбербанка на Северо-Западе, обеспечив рост кредитного портфеля физических лиц. С середины прошлого года ставки на ипотечные кредиты находятся на докризисном уровне. Будут ли побиты рекорды в этом году – зависит от готовности застройщиков сформировать качественный портфель жилья для удовлетворения растущего спроса. Традиционно 10 – 15% нашего портфеля приходится на сделки по финансированию недвижимости. И мы видим желание застройщиков выходить на рынок с новыми проектами, – говорит председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Но и окончательно прощаться с закрытой программой пока не стоит. По словам руководителя службы маркетинга строительной компании «Норманн» Марины Мартыненко, обсуждается возможность ее возрождения.

– В конце февраля запланированы ряд отраслевых конференций, на которых, возможно, мы узнаем о готовящихся изменениях или новом механизме господдержки ипотеки на первичном рынке жилья, – говорит она.

Директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Екатерина Гуртовая придерживается другой точки зрения и считает, что возможность возрождения программы господдержки в сегодняшних экономических реалиях представляется практически невероятной. По ее оценке, ипотечные ставки банков уже без программы господдержки находятся, в принципе, на вполне приемлемом для покупателей строящегося жилья уровне. В перспективе, учитывая тенденцию к продолжению снижения ипотечных ставок на рынке, можно рассчитывать «вилку» от 10,5 до 12% в предложениях ведущих банков.

Коммерческий директор ГК «Пионер» Татьяна Копыстыринская допускает компромиссный вариант. Государство, как и бывало уже неоднократно, запустит специализированные федеральные и региональные программы. Они будут распространяться на отдельные категории граждан и позволят им приобретать первое жилье. Также возможны программы для тех, кто будет переселяться в районы, приоритетные сейчас для освоения.

– Для большинства ипотека остается единственным возможным способом приобретения недвижимости. На сегодняшний день официально известно, что программа госсубсидирования ставок по ипотеке в 2017 году продлена не будет, однако от поддержки отрасли государство не отказывается. Тем не менее говорить о конкретных мерах пока рано, – подытоживает коммерческий директор «ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад» Юлия Ружицкая.

– В данный момент на рынке ипотечного кредитования складывается положительная динамика. Ключевая ставка ЦБ держится на уровне 10%, что позволяет банкам держать ставки на докризисном уровне. Напомним, в 2013 – 2014 годах средняя ставка на рынке ипотечного кредитования была порядка 13% годовых – без использования программы господдержки. При благоприятном развитии данный уровень ставок будет и в 2017 году, – считает Любовь Манукян. Неплохие ожидания от 2017 года и у начальника управления по работе с партнёрами ЮниКредит Банка Дениса Алфёрова:

– Мы ожидаем умеренного роста рынка – как продаж жилья, так и ипотечного кредитования. Значимая доля ипотеки в 2017 году – залог ввода больших объёмов жилья в 2018 году, и новостройки будут раскупаться уже сейчас. Таким образом, отмена госсубсидирования однозначно не станет катастрофой для рынка новостроек. За счёт постепенного уменьшения ключевой ставки ЦБ и благодаря совместным партнёрским программам банков и девелоперов условия кредитования для покупателей новостроек остаются более чем приемлемыми.

"Фонтанка.ру"