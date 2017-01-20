«Фонтанка» за 60 секунд — 20 января

Пока вы это читаете, где-то в Вашингтоне венчают на американское царство Дональда Трампа. Неделя заканчивается хорошо.

Гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов объяснил в «Итогах недели», чего нам ждать от Трампа.

В «Тревожном городе» заместитель главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков доказал с помощью десяти пальцев, крысы и мышки, что Оганесян не крал стадион на Крестовском — и должен быть немедленно изгнан из «Крестов».

Экономическая полиция Петербурга обыскивает строительную компанию «Унисто Петросталь». Летом прошлого года компания имела неосторожность подать иск к Смольному на четверть миллиарда для компенсации затрат на отмененный проект.

Депутат петербургского ЗакСа от "Единой России" Бочков сходил в студию [Фонтанки.Офис] и случайно сказал, что коллеги как-то чересчур гонят с передачей Исаакия церкви. Спокойнее, мол, надо. Видимо, после этого родная партия явилась Бочкову в страшном сне. И к утру он понял, что передавать надо срочно.

А вот другой член «Единой России», известный режиссёр Станислав Говорухин, наговорил без нашей помощи. «Во мне, – признался он. – что-то сопротивляется этому решению. Интуитивно».

Еще немного из жизни депутатов. Петербургский эсер Александр Егоров мыкался без приемной полгода. Наконец, вручили ключи от помещения на Астафьева, 9. Зашел, а там – бассейн, сауна, большая кровать. «Спросил, что тут было раньше. Мне сказали – бордель".

Телеканал Life78 спалил в огне бессмысленного и беспощадного креатива миллиарды. Мы разобрались, чьи. Потому что все должны знать, как не надо вести хозяйство.

Кинокритик Антон Долин, известный снобскими выступлениями в программе "Вечерний Ургант", в студии [Фонтанки.Офис] был сама душевность. Он рассказал про 2017 год все — какое кино — кино, а какое — не торт. Вот, например, фильм «Плохая партия», про каннибалов: «История, предсказавшая избрание Трампа президентом США».

«Йокерит» приехал в гости к СКА. После совместного раскатывания шайбы по льду гости наваляли хозяевам. Вот что бы Ковальчуку не подержать язык за зубами и не кричать обидное в сторону скамейки финнов. Это только в анекдотах они медленные. А в хоккейной коробке закипают быстро.

Миллиардеры из 90 стран прилетели в Швейцарию поговорить экономику. И испытали ужас. Потому что Трамп.