В Вашингтоне перед инаугурацией Трампа проходят протесты

В Вашингтоне в ходе инаугурации Трампа проходят протесты, полиция использует слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, сообщают Sky News и Independent.

В частности группа протестующих из 150 человек устроила беспорядки вблизи подразделения Bank of America и ресторана McDonald's.

В протестах принимают участие люди в оранжевых толстовках с черными капюшонами, изображающие заключенных тюрьмы в Гуантанамо, а также активисты феминистского движения и группы Black Lives Matter.