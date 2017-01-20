Помогите спасти жизнь сироте

Еще
19:49 20.01.2017
Пришлите свою новость!
19:30
В Вашингтоне перед инаугурацией Трампа проходят протесты
19:20
В парке «Дубки» Сестрорецка незаконно построили часовню
19:13
Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
19:08
Автозак столкнулся с легковушкой на Полярников
19:01
Передачу Исаакиевского собора РПЦ рассмотрит суд
18:58
Минздрав хочет сократить программу диспансеризации
18:53
Билл и Хиллари Клинтон прибыли на инаугурацию Трампа
18:42
Шипулин выиграл у Фуркада индивидуальную гонку в Антерсельве
18:33
Осенью в Финляндии запустят эксперимент по отказу от обязательного шведского в школах
18:25
Обама и Трамп встретились у Белого дома
18:15
РФ и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе
18:04
«Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом»
18:00
Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"
17:59
Турция отказалась от требования отставки президента Сирии
17:52
Миллер доложил Путину о новых газовых рекордах
17:46
Массовая авария собрала пробку на Санкт-Петербургском шоссе
17:44
"Ладожскую" открыли для пассажиров
17:39
В банке на Ленинском работу дымогенератора приняли за пожар
17:24
Названы самые популярные в России анальгетики
17:20
"Ладожская" закрыта на вход из-за разбитого плафона
17:12
Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!
17:10
«Велосипедизация» начала общественные слушания проекта велополосы вдоль Фонтанки
17:04
Четверо налетчиков, отнявших у коммерсантов четверть миллиона и иномарку, задержаны в Петербурге
17:00
Движение на КАД восстановлено
16:54
В УФАС недовольны "женщинами с пониженной социальной ответственностью" в рекламе
16:39
Жилищные сертификаты выпустят в январе
16:36
Армия США потребовала создать ракету с квадрокоптерами-камикадзе
16:23
Губернатор Липецкой области: Новые инвесторы перезапустят Roshen за две минуты
16:09
В Пулковской обсерватории взломали павильон с солнечным телескопом
15:52
Единоросс за ночь изменил свое мнение по Исаакию
15:51
На Варшавской улице квартирные воры ослепили соседей перед взломом
15:45
В бизнес-центре “Унисто Петросталь” проводят обыск
15:28
Прокуратура потребовала лишить водительских прав Мару Багдасарян
15:23
Эрнани и Цаллагов сыграют с первых минут против «Локомотива» из Ташкента
15:08
Медведев поручил обеспечить индексацию зарплат федеральных чиновников
15:01
2016 год показал спрос на бизнес-класс и апартаменты
14:59
В Авиагородке задержан человек, которого 13 лет разыскивали за сексуальное насилие
14:52
В Кронштадте задержали вандала, обстрелявшего дорожный знак и автобус
14:50
В Петербурге сотрудницу страховой обвинили в хищении 650 тысяч у работодателя
14:33
Грузооборот «Морского порта Санкт-Петербург» упал за год на 8 процентов
14:28
Напавший с ножом на экипаж скорой в центре Петербурга арестован до весны
14:22
На Крестовском сгорел газетный ларек, в Смольном подозревают диверсию
14:18
В Ленобласти при пожаре задохнулась беременная женщина
14:17
Олег Шатов: Мы еще повоюем
14:14
Чиновники предложили депутату ЗакСа Петербурга открыть приёмную в борделе
14:02
В 2016 году было два всплеска продаж на рынке новостроек Петербурга
14:00
Антон Долин: Имя Сенцова вряд ли прозвучит в "Вечернем Урганте"
13:13
К полудню петербуржцы записали в первые классы 15,5 тысячи детей
13:05
В Хельсинки грабитель извинился перед продавцом перед тем, как скрыться
13:05
Сколько стоил последний городской телеканал: Версия для блондинок
12:56
Последний корпус долгостроя «Каменка» в Петербурге сдадут в марте
12:53
Депутат-строитель решил сменить комиссию в ЗакСе Петербурга
12:39
Кольцевая перекрыта - из бензовоза вылились 4 тонны дизеля
12:37
Маурисио может уйти из «Зенита»
12:35
Порошенко закрывает кондитерскую фабрику в Липецке
12:20
Дальнобойщик Бажутин снова доставлен в Московский суд за хулиганство на ЗСД
12:13
Полиция задержала лидера группы, подозреваемой в мошенничествах с жильем в Петербурге
12:05
Боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в Пальмире
11:56
В смертельном отравлении ребенка средством от тараканов обвиняют отца
11:50
В Петербурге задержан подозреваемый в попытке совратить несовершеннолетнюю через Интернет
11:45
Петербурженка заявила об угоне, которого не было
11:41
Кузнецова и Павлюченкова сыграют в четвертом круге Australian Open
11:35
В Парголово рабочий упал в шахту лифта
11:31
Правящая партия Финляндии использовала фото российских дорог для агитации
11:27
Жители Нью-Йорка вышли на улицы: репортаж "Фонтанки"
11:24
Во время подводной охоты на Дудергофском озере пропал мужчина
11:16
Киев рассчитывает вернуть Донбасс в этом году
11:11
Facebook выплатил российскому хакеру $40 тыс. за найденную уязвимость
11:07
В Финляндии установлен рекорд по пересадке органов
Предыдущие новости
Архив материалов
Русфонд
Версия для печати
20.01.2017 19:32
0 Комментариев

Помогите спасти жизнь сироте

17-летний Андрей – воспитанник детского дома. В пятницу 13 января он выпал из окна шестого этажа общежития. Причину падения юноши устанавливают. Известно одно – молодой человек получил тяжелейшие травмы. Врачи дают благоприятные прогнозы, но для этого срочно нужна целая серия операций. Часть лечения – платная.
Помогите спасти жизнь сироте

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Андрей Черкасов, 17 лет.

Множественные травмы ног и таза, переломы челюсти, ушиб головного мозга.

Требуются этапные операции. Стоимость 287 399 руб.

«Андрей – сирота. Об отце мальчика ничего не известно. Мать лишили родительских прав, когда Андрюше было четыре года. С тех пор он воспитывается в детском доме. Учится на одни пятерки.

Вечером 13 января с мальчиком произошла беда. Андрей смотрел на компьютере какие-то фильмы или сайты, после этого, по словам соседей по комнате, начал бредить, говорить о «черной пятнице», «черном дне», о смерти. Ребята побежали за воспитателем, а когда вернулись, то увидели открытое настежь окно. Андрей выпал из окна шестого этажа.

В крайне тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу № 19 имени Раухфуса. У Андрюши сильные переломы ног, бедра, таза и челюсти, ушиб головного мозга. Боль была такой сильной, что врачи ввели мальчика в искусственную кому. Состояние Андрея стабилизировалось.

Сейчас ему срочно требуются операции по соединению бедренных и тазовых костей, а также – по восстановлению челюсти. Частично лечение будет проведено по полису ОМС. Но чтобы ускорить процесс выздоровления, с учетом тяжести травм, мальчику требуются специальные платины для соединения костных фрагментов, которые в бесплатный перечень не входят. Купить их Андрюше можем только мы с вами.

Я, как попечитель мальчика, обращаюсь к вам за помощью. Пожалуйста, помогите ребенку!» Татьяна Серова, директор детского дома при лицее сервиса и индустриальных технологий, Санкт-Петербург.

Заведующий травматологическим отделением Детской городской больницы №19 имени К.А. Раухфуса Алексей Серебренников (Санкт-Петербург):

«Андрею в кратчайшие сроки необходимо провести три операции: соединить с использованием реконструктивных пластин костные фрагменты левой бедренной кости и костей таза, затем – костные фрагменты нижней челюсти. Мы постараемся сохранить все двигательные функции. Прогноз благоприятный».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 8,983 млрд руб. В 2016 году — 1 520 257 966 руб.

54 308 905 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Образцовый квартал 2»
20.01.2017 17:40

ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован в Связь-Банке

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
ЖК "Малая Невка"
20.01.2017 17:39

Ленстройтрест построит на Петровском острове два жилых комплекса бизнес-класса

Группа компаний «Ленстройтрест» начинает строительство двух жилых комплексов классов «А» и «В» на Петровском острове. Получены разрешения на возведение многоквартирных жилых домов на Петровской косе.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20

110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн

По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Доменико Кришито поработает клоуном ради спасения маленькой Иры
Русфонд окажет бесплатную правовую помощь детям-сиротам
Голкипер "Зенита" Лодыгин стал экскурсоводом в Эрмитаже ради больного ребенка
Капитан «Зенита» выполнил обещание и поработал парикмахером
Данни готов стать парикмахером ради "хрустального" мальчика
Халк станцевал на Невском ради детей
Халк споёт на Невском, чтобы помочь мальчику, больному лейкозом
В ДГБ-1 появится центр помощи детям-бабочкам
Абонентам МТС и "Теле2" нужно подтверждать отправку SMS-пожертвования в Русфонд
Читатели "Фонтанки" помогли собрать средства на лечение ребенка из Ленобласти
Помогите спасти жизнь сироте
Помогите услышать окружающий мир
Для маленького сердца не хватило квот
Единственный шанс спасти зрение
230 тысяч, чтобы слышать
Жизнь. Продолжение следует
На спасение маленькой жизни – месяц
И снова закончились квоты
С миру по нитке
У правительства Ленобласти на больного ребёнка денег нет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Трамп идет!

Почему Оганесяна надо срочно выпустить из "Крестов"

@realdonaldtrump/instagram.com

Викторина: Дональду и Меланье - наши пожеланья!

Сколько стоил последний городской телеканал: Версия для блондинок

Жители Нью-Йорка вышли на улицы: репортаж "Фонтанки"

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.