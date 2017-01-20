Помогите спасти жизнь сироте

17-летний Андрей – воспитанник детского дома. В пятницу 13 января он выпал из окна шестого этажа общежития. Причину падения юноши устанавливают. Известно одно – молодой человек получил тяжелейшие травмы. Врачи дают благоприятные прогнозы, но для этого срочно нужна целая серия операций. Часть лечения – платная.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Андрей Черкасов, 17 лет.

Множественные травмы ног и таза, переломы челюсти, ушиб головного мозга.

Требуются этапные операции. Стоимость 287 399 руб.

«Андрей – сирота. Об отце мальчика ничего не известно. Мать лишили родительских прав, когда Андрюше было четыре года. С тех пор он воспитывается в детском доме. Учится на одни пятерки.

Вечером 13 января с мальчиком произошла беда. Андрей смотрел на компьютере какие-то фильмы или сайты, после этого, по словам соседей по комнате, начал бредить, говорить о «черной пятнице», «черном дне», о смерти. Ребята побежали за воспитателем, а когда вернулись, то увидели открытое настежь окно. Андрей выпал из окна шестого этажа.

В крайне тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу № 19 имени Раухфуса. У Андрюши сильные переломы ног, бедра, таза и челюсти, ушиб головного мозга. Боль была такой сильной, что врачи ввели мальчика в искусственную кому. Состояние Андрея стабилизировалось.

Сейчас ему срочно требуются операции по соединению бедренных и тазовых костей, а также – по восстановлению челюсти. Частично лечение будет проведено по полису ОМС. Но чтобы ускорить процесс выздоровления, с учетом тяжести травм, мальчику требуются специальные платины для соединения костных фрагментов, которые в бесплатный перечень не входят. Купить их Андрюше можем только мы с вами.

Я, как попечитель мальчика, обращаюсь к вам за помощью. Пожалуйста, помогите ребенку!» Татьяна Серова, директор детского дома при лицее сервиса и индустриальных технологий, Санкт-Петербург.

Заведующий травматологическим отделением Детской городской больницы №19 имени К.А. Раухфуса Алексей Серебренников (Санкт-Петербург):

«Андрею в кратчайшие сроки необходимо провести три операции: соединить с использованием реконструктивных пластин костные фрагменты левой бедренной кости и костей таза, затем – костные фрагменты нижней челюсти. Мы постараемся сохранить все двигательные функции. Прогноз благоприятный».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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