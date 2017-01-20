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20.01.2017 20:59
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Критик Антон Долин: Какие фильмы нельзя пропустить в 2017 году

«Не посмотрев фильм, я никогда не возьму ответственность, рекомендовать его к просмотру или нет. Я рассуждаю сейчас не как кинокритик, а как обычный зритель», - предупредил Антон Долин. И сейчас вы сможете сравнить, отличается ли мнение «простого зрителя» Антона Долина от ваших ожиданий.
Критик Антон Долин: Какие фильмы нельзя пропустить в 2017 году
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Кинокритик Антон Долин побывал в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] и помог составить список кинопремьер, которые нельзя пропустить в первой половине 2017-го года. «Не посмотрев фильм, я никогда не возьму ответственность, рекомендовать его к просмотру или нет. Я рассуждаю сейчас не как кинокритик, а как обычный зритель», – предупредил Антон Долин. И сейчас вы сможете сравнить, отличается ли мнение «простого зрителя» Антона Долина от ваших ожиданий.   

 

 

Также Антон Долин ответил на вопросы читателей "Фонтанки". В частности, он рассказал о том, платят ли ему режиссеры за положительные рецензии:

Полную запись интервью Антона Долина смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube.

Список Антона Долина

Антон Долин перечислил те фильмы, которые лично он ждет от 2017-го года больше всего. Среди них, кстати, есть несколько уже вышедших на мировые экраны картин. 

«Паттерсон»,  реж. Джим Джармуш

«Абсолютно гениальное произведение. Один из лучших фильмов Джармуша. Рекомендую железно».  

«Тони Эрдманн», реж. Марен Аде

«Один из главных фильмов прошлого года, который выходит в прокат в этом году. В феврале». 

«The Bad Batch» («Плохая партия»), реж. Ана Лили Амирпур

«В этом фильме играют Джейсон Момоа, Джим Керри и Киану Ривз. Кино про отбросы общества. Одни из них организуют утопическое государство, а другие – государство каннибалов. Фильм получил спецприз в Венеции и, можно сказать, что это кино предсказало избрание Трампа».    

«Дурное место» («Дикий край»), реж. Амат Эскаланте 

«Кино про космического осьминога, который занимается сексом с мужчинами и женщинами, забредшими в его космическую избушку. Шикарный фильм. Лафркафтианская притча. Снимал это оператор Ларса Фон Триера. Роскошная картина».  

«Обратная сторона надежды», реж. Аки Каурисмяки

«Не видел, но очень жду. У человека, который не ждет нового фильма Каурисмяки, нет сердца. Этот фильм покажут на фестивале в Берлине в конкурсе. Думаю, у нас это кино тоже выйдет». 

«Хеппи Энд», реж. Михаэль Ханеке

«Если Ханеке назвал так фильм, можно быть уверенным, что дела труба и никакого хэппи энда не будет. Как и фильм Каурисмяки – это кино про беженцев. Юппер, Трентиньян и Кассовиц в главных ролях». 

«Твин Пикс», реж. Дэвид Линч

«Люди, которые выросли на «Твин Пикс», будут разочарованы. Те, кто не вырос на нем, не поймут, зачем это смотреть. Но фильм будет прекрасный. Хоть это кино и выйдет, как сериал, но, я считаю, что это один полнометражный фильм, разбитый на серии. Думаю, что его рано или поздно покажут по ТВ, но культовым феноменом, как в 90-х, это не станет».  

Материал готовили Ксения Потеева, Венера Галеева и Даниил Ширяев. Эфир с Антоном Долинным провели Александра Емельянова и Николай Нелюбин. 


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