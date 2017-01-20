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20.01.2017 19:01

Передачу Исаакиевского собора РПЦ рассмотрит суд

Депутат Борис Вишневский, оппозиционер Андрей Пивоваров и еще порядка двух десятков заявителей обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Как сообщил «Фонтанке» Вишневский, документ был отправлен почтой за подписью всех истцов. 

«Мы полагаем, что оспариваемое нами распоряжение, а также действие комитета по имущественным отношениям по изданию этого распоряжения незаконны и нарушают наше право на доступ и сохранность объекта культурного наследия федерального значения – памятник градостроительства и архитектуры «Исаакиевский собор», право на участие в культурной жизни, в том числе: право на приобщение к культурным ценностям, право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования, а также право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия», – сообщил депутат.

Он также отметил, что в иске оспаривается и тот факт, что Смольный предпринял действия по передаче Исаакиевского собора РПЦ до того, как от патриархии поступило такое заявление.

Напомним, что 30 декабря в Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет Исаакиевского собора РПЦ. В нем говорится, что сделано это на основании запроса Московского патриархата и заявление музея "Исаакиевский собор". В то же время вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил журналистам, а затем и депутату, что заявления от церкви пока не поступало и оно будет оформлено во второй половине января. На предыдущее заявление, около года назад, губернатор Петербурга ответил отказом.


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