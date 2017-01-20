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20.01.2017 19:14
2 Комментариев

Будущее финских дорог: заплатят все

На автомобильную поездку в Финляндию вскоре россиянам, по всей видимости, придется заложить плату за пользование финскими дорогами. Ее введение предложил финский минтранс.
Будущее финских дорог: заплатят все
visitfinland.com

Плата за проезд по автотрассам в эгалитарной Финляндии может стать реальностью уже в 2018 году, причем платить придется как финнам, так и иностранцам. Если граждане Суоми получат взамен множественные льготы, то водителей других стран ждут только лишние затраты. Соответствующий проект уже подготовила министр транспорта и связи Анне Бернер (Anner Berner) из правящей партии "Финляндский центр" (Suomen keskusta).

Финны в большинстве своем не поддерживают ведение системы взимания платы за проезд. До публикации проекта министерства транспорта исследовательская компания Taloustutkimus провела опрос, согласно результатам которого 65% жителей Суоми не хотят ездить по платным дорогам. Несмотря на это, минтранс все-таки подготовил проект и собирается протолкнуть его на рассмотрение парламента.

Чтобы убедить финнов в том, что "начальству виднее", центристы даже выпустили специальный плакат с изображением, как потом выяснилось, российских дорог и надписью: "Нужно остановить ухудшение наших дорог. Настало время для решений. Центр".

 

 

За проезд по финским дорогам придётся платить и иностранным автомобилистам, пояснили "Фонтанке.fi" в министерстве транспорта и коммуникации. По словам Олли-Пекка Рантала (Olli-Pekka Rantala), руководителя сервисной службы минтранса, с россиян, как и с других иностранцев, плата будет взиматься на тех же основаниях, что и с граждан Финляндии.

"Сборы с иностранцев будет осуществлять государственная компания по управлению транспортной сетью. Это будет пошлина за день, месяц или год. Итоговая сумма зависит от выбросов CO2", – рассказал чиновник. При этом о технической стороне вопроса – как и где платить за финские дороги – в минтрансе пока рассказать не готовы.

Полностью материал читайте на сайте Fontanka.fi

+ Эгалитарный (франц. egalitaire – уравнительный, книжн.) – основанный на уравнительности, уравнительном переделе имущества.


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комментарии пользователей (2)
Алексей Шкваров
20 января 2017 г. 19:42
Платной судя по всему могут сделать Е-18. Исходя из практики других стран должна быть альтернатива платной дороги, например, дорога №170 (старая королевская)
mashinostroitel
20 января 2017 г. 19:37
А вот в соседних с ленинградской областях нет платных дорог за редким исключением. Нет дорог — нет платы.
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