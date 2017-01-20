Билл и Хиллари Клинтон прибыли на инаугурацию Трампа

Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, прибыли на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Журналисты попытались узнать у экс-кандидата от демократов, что она чувствует. Клинтон предпочла улыбнуться и отправиться на трибуны для гостей церемонии, не сказав ни слова, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу выборы президента США, которые прошли 8 ноября 2016 года. Причем Трамп получил 304 голоса выборщиков, Клинтон – всего 227. Хотя избирателей за Трампа проголосовало меньше, чем за Хиллари, – 62 млн 979 тысяч против 65 млн 844 тысячи.