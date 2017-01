Трансляция: инаугурация Дональда Трампа

В Вашингтоне проходит инаугурация избранного президента США - Дональда Трампа. Обо всех нюансах церемонии и событиях вокруг - в трансляции "Фонтанки".

19:46

И опять перенесемся на улицы Вашингтона

BREAKING: Anti-Trump "protesters" smashing windows in DC.



This is exactly the reason why Trump won!#InaugurationDay #InaugrationBlackout pic.twitter.com/Rr5RxoicYB — Tennessee GOP (@TEN_GOP) January 20, 2017

19:45

Пока хор Университета миссури поет (отлично, слову, поет), еще немного про костюмы пришедших:

19:41

"Всей нацией, Господи, мы молимся на президента Трампа и вице-президента Пенса и их семьи, мы молимся, чтобы ты вдохнул в них необходимую мудрость и дал нам силы".



19:40

Тут намекают как бы, что с цветом Меланья немного прогадала:

Jacqueline Kennedy on #InaugurationDay in 1961 and Melania Trump today in 2017. Фото опубликовано TODAY (@todayshow) Янв 20 2017 в 6:13 PST

19:37

Начинается молитва Соломона

19:33

Вышел. Показал "ок". "Hello", – говорит... А вокруг не то, чтобы совсем, но ... тишина...

Фото: кадр из трансляции RT

19:30

Тем временем в Вашингтоне

Breaking Situation is Heating up, Anti #Trump protesters smach windows,vandalize cars on the streets of #Washington. pic.twitter.com/OMJUhDUUyz — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) January 20, 2017

19:29

За минуту ДО

19:26

До начала 4 минуты

Пока сравним 2009 и 2017

Compare the crowds: 2009 inauguration at left, 2017 inauguration at right.#Inauguration pic.twitter.com/y7RhIR2nfC — Binyamin Appelbaum (@BCAppelbaum) January 20, 2017

19:22

Народу на церемонии ожидалось до 800 тысяч. Пока, сложно сказать, оправдались ли прогнозы в этой части. А вот прогноз погоды явно ен в пользу гостей – плюс пять. И штиль. Но многие пришедшие в дождевиках.

19:21

Еще одна первая леди. Будущая.

кадр из трансляции

19:19

Мишель Обаму встречали также, как и Хиллари Клинтон – обе стоят рядом и улыбаются. То ли настроение действительно хорошее, то ли обеим не занимать выдержки.

19:15

19:10

Немного полезной информации:

Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США 20/01. Он будет давать клятву перед пятью государственными флагами. pic.twitter.com/IRmlnk0Axr — США по-русски (@USApoRusski) January 20, 2017

19:05

Пока Барак Обама в Белом Доме главный, так что он водит нового хозяина по зданию, помогая и, кажется, подбадривая. Радостно и громно приветствует: "Hello, everybody!" Трамп повторяет.

19:02

На церемонию уже прибыли Джордж Буш и Лора Буш. А также Хиллари Клинтон и Билл Клинтон (судя по тому, как их встречали, писать надо в таком порядке).

18:58

18:57

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES – THE WORK BEGINS! Фото опубликовано Donald J. Trump (@realdonaldtrump) Янв 20 2017 в 5:14 PST

18:55

Это одна из недавних фотографий Дональда и Меланьи Трамп. И, похоже, прилетели они уже на борте №1.

18:53

Начинается день инаугурации с богослужения в храме святого Иоанна. Хотя многие ждут все-таки не столько официальных событий, а первой речи избранного главы США. Даже ставки делают:

18:51

Празднования в Вашингтоне проходят на фоне массовых митингов протеста, как в Вашингтоне, так и по многим дргуим городам США.

В частности, как уже писала "Фонтанка" минувшей ночью на митинг вышли жители Нью-Йорка вместе с мэром.

Петербургский бизнесмен, находящийся сейчас в Нью-Йорке даже снял небольшой репортаж для нашего издания:

18:50

Церемония должна начаться в ближайщие минуты. Действующий и избранный президенты США уже встретились в Белом доме. Трамп принес чете Обама подарок, упакованный в коробку цвета известного бренда "Тиффани". Впрочем, что именно в ней, кажется, останется тайной.