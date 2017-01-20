Трансляция: инаугурация Дональда Трампа
19:46
И опять перенесемся на улицы Вашингтона
BREAKING: Anti-Trump "protesters" smashing windows in DC.— Tennessee GOP (@TEN_GOP) January 20, 2017
This is exactly the reason why Trump won!#InaugurationDay #InaugrationBlackout pic.twitter.com/Rr5RxoicYB
19:45
Пока хор Университета миссури поет (отлично, слову, поет), еще немного про костюмы пришедших:
Who wore it better? #InaugurationDay pic.twitter.com/yAjq3cueyr— neontaster (@neontaster) January 20, 2017
19:41
"Всей нацией, Господи, мы молимся на президента Трампа и вице-президента Пенса и их семьи, мы молимся, чтобы ты вдохнул в них необходимую мудрость и дал нам силы".
19:40
Тут намекают как бы, что с цветом Меланья немного прогадала:
19:37
Начинается молитва Соломона
19:33
Вышел. Показал "ок". "Hello", – говорит... А вокруг не то, чтобы совсем, но ... тишина...
19:30
Тем временем в Вашингтоне
Breaking Situation is Heating up, Anti #Trump protesters smach windows,vandalize cars on the streets of #Washington. pic.twitter.com/OMJUhDUUyz— Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) January 20, 2017
19:29
За минуту ДО
19:26
До начала 4 минуты
Пока сравним 2009 и 2017
Compare the crowds: 2009 inauguration at left, 2017 inauguration at right.#Inauguration pic.twitter.com/y7RhIR2nfC— Binyamin Appelbaum (@BCAppelbaum) January 20, 2017
19:22
Народу на церемонии ожидалось до 800 тысяч. Пока, сложно сказать, оправдались ли прогнозы в этой части. А вот прогноз погоды явно ен в пользу гостей – плюс пять. И штиль. Но многие пришедшие в дождевиках.
19:21
Еще одна первая леди. Будущая.
19:19
Мишель Обаму встречали также, как и Хиллари Клинтон – обе стоят рядом и улыбаются. То ли настроение действительно хорошее, то ли обеим не занимать выдержки.
19:15
Как проезжал #Трамп в Капитолий #InaugurationDay pic.twitter.com/ewW2WTlzqc— Elena Chinkova (@ElenaChinkova) January 20, 2017
19:10
Немного полезной информации:
Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США 20/01. Он будет давать клятву перед пятью государственными флагами. pic.twitter.com/IRmlnk0Axr— США по-русски (@USApoRusski) January 20, 2017
19:05
Пока Барак Обама в Белом Доме главный, так что он водит нового хозяина по зданию, помогая и, кажется, подбадривая. Радостно и громно приветствует: "Hello, everybody!" Трамп повторяет.
19:02
На церемонию уже прибыли Джордж Буш и Лора Буш. А также Хиллари Клинтон и Билл Клинтон (судя по тому, как их встречали, писать надо в таком порядке).
18:58
18:57
18:55
Пока ничего не началось, пройдите в ожидании наш юмористический тест: Дональду и Меланье – наши пожелания!
Это одна из недавних фотографий Дональда и Меланьи Трамп. И, похоже, прилетели они уже на борте №1.
18:53
Начинается день инаугурации с богослужения в храме святого Иоанна. Хотя многие ждут все-таки не столько официальных событий, а первой речи избранного главы США. Даже ставки делают:
18:51
Празднования в Вашингтоне проходят на фоне массовых митингов протеста, как в Вашингтоне, так и по многим дргуим городам США.
В частности, как уже писала "Фонтанка" минувшей ночью на митинг вышли жители Нью-Йорка вместе с мэром.
Петербургский бизнесмен, находящийся сейчас в Нью-Йорке даже снял небольшой репортаж для нашего издания:
18:50
Церемония должна начаться в ближайщие минуты. Действующий и избранный президенты США уже встретились в Белом доме. Трамп принес чете Обама подарок, упакованный в коробку цвета известного бренда "Тиффани". Впрочем, что именно в ней, кажется, останется тайной.
© Фонтанка.Ру