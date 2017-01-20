Шипулин выиграл у Фуркада индивидуальную гонку в Антерсельве
Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве. Российский спортсмен преодолел дистанцию в 20 километров за 50 минут 38,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Вторым стал француз Мартен Фуркад, тройку призеров замкнул представитель Украины Сергей Семенов.
Максим Цветков стал седьмым, Евгений Гараничев – 12-м. Антон Бабиков показал 37-й результат, Дмитрий Малышко стал 64-м, Матвей Елисеев – 87-й.
Источник: Спорт-Экспресс