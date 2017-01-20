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20.01.2017 18:48
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Давос-2017: в атмосфере ужаса

Миллиардеры из 90 стран прилетели в Швейцарию обсудить вопросы мировой экономики. Но главные цитаты давосского форума были посвящены совсем другому - страху перед неибежным Трампом.
Давос-2017: в атмосфере ужаса

20 января завершает свою работу ежегодный Всемирный экономический форум (WEF), который проходил в швейцарском Давосе последние три дня. Уже понятно, с каким настроением разъедутся его участники. Мировая бизнес-элита боится Трампа. Будущего американского президента главным богачам планеты «презентовал» советник Трампа – Энтони Скарамуччи, который, обращаясь к участникам форума, называл их «парнями».

Политические и экономические лидеры со всех стран в 47-й раз приехали в Давос, чтобы обсудить мировые проблемы. В этом году форум посетили около 3000 человек из 90 стран. Российскую правительственную делегацию возглавил вице-премьер Игорь Шувалов. В список участников от России также вошли глава «Роснано» Анатолий Чубайс, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, представители таких компаний, как «Базовый элемент», «Лаборатория Касперского», «Сибур» и еще ряд топ-менеджеров и бизнесменов.

Интересный факт: поток российских бизнесменов в Давос в 2017 году сократился. По данным компании «Аэроклуб» (работает в сфере организации деловых путешествий и мероприятий), форум посетили на 13 процентов меньше деловых путешественников из России, чем в 2016 году.

В прошлом году форум прошел под лозунгом «Четвертая индустриальная революция», в этом году богатейшие люди планеты обсуждали  «Ответственное лидерство». Но фактически повестку изменила «американская» тема -  WEF совпал с подготовкой к инаугурации президента США Дональда Трампа.

Позицию Трампа в Давосе транслировал его советник Энтони Скарамуччи, который официально не представлял делегацию США. «Если, парни, вам не нравится, как он что-то пишет в Твиттер, то хочу вас успокоить: он суперотзывчивый человек», – цитировали соратника Трампа мировые СМИ. 

Краткая программа США, которую от имени Трампа анонсировал мировым бизнесменам Скарамуччи, – это упрощение законодательства в области малого предпринимательства и уменьшение государственного регулирования. По мнению Скарамуччи, притеснение среднего класса – это "корень проблем в мировой и американской экономике".

«Король Уолл-стрит» – глава банка JP Morgan Джейми Даймон, сообщает СМИ со ссылкой  CNBC, настроен позитивно. По его оценке, на фоне перемен «страна может вырасти на 3 – 4 процента».

А вот миллиардер Джордж Сорос совсем по-другому оценил смену лидера в стране и предрек крах будущему президенту Америки. ВВС сообщает, что Сорос назвал Трампа диктатором. Также в зарубежных СМИ сообщалось, что миллиардер считает его самозванцем и политическим аферистом.

Сорос перечислил возможные риски правления  Трампа. По мнению финансиста, фондовый рынок США скоро опомнится и негативно отреагирует на смену власти – стоимость ценных бумаг США упадет, как только Трамп вступит в должность. Сорос надеется, что полномочия главы государства будут ограничены конгрессом США. Сорос также не исключает, что будущий правитель США, который сегодня официально вступит в свои права, в будущем развяжет торговую войну с Китаем. Кстати, для Европы у  миллиардера тоже нашелся пессимистичный сценарий. «Люди испытывают отчуждение, а антиевропейские партии усиливают свое влияние», – говорит Сорос.

Российской звездой Давоса-2017, несомненно, стал Анатолий Чубайс, который под занавес форума заявил, что «мир перевернулся». «Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы, – цитирует председателя правления ООО «УК «Роснано» Business FM. – Такой ужас, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз».

Глава «Роснано» утверждает, что с таким же ощущением ужаса проходил Давос 2009 года, когда мир стоял на пороге мирового финансового кризиса. Чубайс, говоря о политической катастрофе, сравнил выступление в Давосе генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпиня с риторикой Трампа.

Китай призывает отменить межстрановые торговые барьеры и снизить пошлины. «И практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят завод в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся», – говорит Чубайс.

При этом Чубайс, фиксируя полярные позиции двух держав, напомнил, что в мировой экономике ничего катастрофического не происходит (рост в глобальной экономике в 2017 году ожидается в пределах 3 – 4 процентов). Нынешняя катастрофа, подчеркивает Чубайс, – это чисто политическое явление.

Представители китайской делегации в Давосе транслировали миру аналогичный сигнал. Глава машиностроительной корпорации Sinomach Рен Хонбин во время обсуждения вероятной позиции администрации Трампа заявил: «Обе стороны считают, что у нас есть потенциал для сотрудничества. Но прежде всего мы должны перестать заниматься «перетягиванием каната» и мыслить категориями «или пан, или пропал». Си Цзиньпин, напрямую не называя Трампа и Америку, предложил в условиях экономической глобализации "уравнять преимущества всех стран".  

Глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, которых цитировал Bloomberg, о катастрофичности в глобальном масштабе не говорили. Оба спикера приход Трампа оценивают как надежду и возможность для улучшения американо-российских отношений. Для этого, уверены они, в повестке должен появиться вопрос снятия санкций.

«Я люблю Трампа, но он реальный человек, он делает ошибки, говорит иногда неправильные вещи. Но он хорош в бизнесе», —  процитировал Костина ТАСС. Банкир, оценивая российскую экономику, отметил ее медленный рост.  «В этом году мы ожидаем роста 1,5–1,7%, что в целом соответствует росту в западных и европейских экономиках. Однако для России это мало», — подчеркнул банкир.

Цитатник Давоса пополнил и мэр Киева Виталий Кличко. Экс-боксер, а ныне политик Кличко заявил: «Я из Украины, страны, почти вдвое больше, чем Франция. Это самая большая страна в Европе». Мэру Киева некоторые СМИ уже напомнили, что Украина и Франция по площади почти равноценны. 

К слову, украинская тематика, включая дискуссию о России и Крыме, на площадке Давоса в этом году вообще потерялась. Ни мировые, ни российские СМИ не фиксировались на заявлениях представителей украинской делегации. 

Катерина Кураева, «Фонтанка.ру»


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