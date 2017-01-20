Обама и Трамп встретились у Белого дома

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель приветствовали избранного президента Дональда Трампа и его супругу Меланью у одного из входов в Белый дом.

«Избранный президент, как вы поживаете? Рад вас видеть. Поздравляю», — сказал Обама и пожал руку Трампу.

Фото: кадр из трансляции RT

Оба президента улыбнулись друг другу, но ответ Трампа не удалось расслышать во время трансляции.

Мишель Обама обняла Трампа, и они поцеловали друг друга в обе щеки. Меланья приподнесла Бараку и Мишель подарок.

«Вы принесли нам подарок», — сказала удивленная первая леди. После все вместе они улыбнулись для фотокорреспондентов и прошли внутрь здания, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что сегодня в 19.30 мск начнется церемония инаугурации Дональда Трампа. По традиции перед ней уходящий президент США приглашает избранного президента в Белый дом на чашку чая, затем они вместе отправляются к Капитолию, где и пройдет торжественное действо.