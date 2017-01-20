РФ и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе

Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика (САР) подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации в районе порта Тартус и захода военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты САР.

Текст соглашения, подписанного 18 января, опубликован на официальном портале правовой информации.

Стороны соглашения выражают согласие с расширением территории базы (оно определяется приложенными картами местности), а также с необходимостью проведения работ по развитию и модернизации ее инфраструктуры.

Одновременно в Тартусе могут находиться не более 11 военных кораблей России, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Внешняя охрана береговых границ базы возложена на сирийскую сторону, оборона объекта с моря и воздуха — на российскую.

Определено, что соглашение о базе ВМФ РФ в Тартусе действует 49 лет.