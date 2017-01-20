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20.01.2017 18:04

«Зенит» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом»

Вничью сыграл футбольный клуб «Зенит» в предпоследнем матче сборов в Дубае. Встреча с «Локомотивом» из Ташкента завершилась со счетом 0:0.

На первый тайм главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выпустил М. Кержакова, Зуйкова, Йовановича, Кришито (к), Жиркова, Эрнани, Цаллагова, Жулиано, Шатова, Молло и Джорджевича. После перерыва на поле в составе сине-бело-голубых вышли: Бабурин — Чернов, Ломбертс, Нету, Анюков — Хави Гарсия, Юсупов, Могилевец, Мак, Кокорин и Молло. То есть единственным не замененным игроком в команде после первого тайма оказался Молло. На 68-й минуте он все-таки покинул поле, а его сменил Мусаев.

Таким образом, это третья ничья «Зенита» на этих сборах. Еще в двух встречах сине-бело-голубые одержали победы. Петербургской команде осталось сыграть в Дубае еще один матч: завтра, 21 января, против китайской команды «Чанчунь Ятай».


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