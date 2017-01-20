Турция отказалась от требования отставки президента Сирии

Турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что его страна больше не настаиваетна решении сирийского конфликта без президента Башара Асада.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на информационное агентство Associated Press, Шимшек в своем выступлении на форуме отметил, что ответственность за продолжающуюся в Сирии почти шесть лет войну и гибель сотен тысяч людей "напрямую лежит на Асаде". Однако, продолжил он, Турция должна быть реалистичной в то время, как "факты на земле кардинально изменились" .

До недавнего временир Анкара настаивала на том, что любое решение сирийского конфликта может быть достигнуто только при условии ухода Асада.